Deze gemeente vergeet steeds van alles en dat kost miljoenen

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Wat ging er de afgelopen jaren mis in Uden, Noord-Brabant? Niet één keer werd er iets door de gemeente vergeten, maar meerdere keren. Op een gegeven moment kostte het zoveel gemeenschapsgeld dat er een raadsonderzoek naar werd gedaan. Want hoe is het mogelijk dat een woonstraat wordt gerenoveerd en dat er daarna geen brandweerwagen of vuilnisauto doorheen kan? En hoe kan een grote doorgangsweg na herinrichting onveiliger worden? Ondanks protesten van omwonenden.

Om maar niet te spreken over de tribune die de gemeente vergat te plannen bij de bouw van een nieuwe sporthal. Maar ook de sportvelden moesten het in eerste instantie doen zonder buitenverlichting. Last but not least werd een bushalte op een gevaarlijke plek naast een basisschool geplaatst. Die moest herplaatst worden.

In al deze gevallen moest achteraf alles of een gedeelte opnieuw op de schop. Dat heeft miljoenen euro’s extra gekost. Voor een gedeelte ligt dit aan de vergeetachtigheid van de beleidsmakers, maar voor een ander gedeelte ook aan het wegbezuinigen van kennis op het gemeentehuis en dan ben je achteraf vaak toch duurder uit.

Als je maar niet vergeet te luisteren naar Weggegooid Geld de podcast! Hierin meer over, misschien wel, de meest vergeetachtige gemeente van Nederland.

cc-foto: Shirley de Jong