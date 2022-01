Deze huiveringwekkende clip toont wat er mis is (met de muziekindustrie)

Geen video? Klik hier.

In 2013 werd het nummer Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams een wereldhit. De MeToo-beweging zou pas vier jaar later over de hele wereld bekend worden maar critici wezen er al meteen op dat het nummer een verheerlijking is van rape culture, verkrachtingscultuur. Studentenverenigingen cancelden het nummer daarom, tot woede van mannen die dat zagen als censuur. In 2018 kreeg het nummer een Diamond Award van de Amerikaanse muziekindustrie vanwege het commerciële succes.

In de bijbehorende videoclip, die overigens gemaakt werd door een vrouw, speelde onder meer het wereldberoemde model en feministe Emily Ratajkowski een belangrijke rol. In haar eind vorig jaar verschenen boek My Body onthult ze hoe Robin Thicke haar tijdens de opnames aanrandde. De regisseur heeft dat bevestigd, ze legde de opnames stil nadat Thicke zonder reden of toestemming naar de borsten van Ratajkowski greep. Pharrell Williams heeft in een later stadium alsnog afstand genomen van het nummer. Hij verklaarde destijds niet ingezien te hebben dat het nummer bijdroeg aan een chauvinistische cultuur.

Dertig jaar geleden schreef Kurt Cobain van de legendarische rockband Nirvana het nummer Rape Me. Het is een tekst vanuit het oogpunt van een slachtoffer en wordt wel gezien als het eerste nummer van een man die verkrachting aanklaagt. MTV vond de song te controversieel en verbood Cobain het nummer live op tv uit te voeren.

De artiesten Amanda Palmer en Reb Fountain maakten vorig jaar een mash-up van beide nummers, zie video boven (zet de ondertitels aan). Het werd huiveringwekkend sterke aanklacht tegen seksueel geweld en de cultuur die dat in stand houdt. Ze namen het nummer op in Nieuw-Zeeland, gesponsord door de crowdfund actie DoReMeToo die seksisme in de muziekindustrie aan de kaak stelt. De actie “stelde ons in staat dit soort kwalitatief hoge non-commerciële content te maken zonder compromissen te moeten sluiten met welk bedrijf of merk dan ook”, aldus Palmer in een toelichting.

Tim Hofman droeg in de aflevering van Boos waarin hij seksuele misdragingen bij The Voice aan de kaak stelde een t-shirt van Nirvana.