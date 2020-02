Fietsen lijkt er niet in te zitten als je blind of slechtziend bent. Yossi Kat van het project Anyone Can Ride denkt daar heel anders over. Hij zet blinden en mensen met een visuele beperking op de fiets en rolschaatst achter hen aan. Op maandag 24 en dinsdag 25 februari is hij in Nijmegen en Eindhoven, waar hij demonstraties zal geven.