Disney censureert blote billen in Splash na 36 jaar

Actrice Daryl Hannah had lang haar in 1984, maar net niet lang genoeg om haar achterwerk volledig te bedekken. Met als gevolg dat de kijkers van Splash haar billen konden zien in een scène waarin ze haar tegenspeler Tom Hanks de rug toekeert en in zee duikt. Nu de film weer te zien is op het streamingplatform Disney+ blijkt het haar van Hannah opeens ietsje langer, ontdekte filmfan Allison Pregler.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om — Allison Pregler – Host of an Online Film Forum 📼 (@AllisonPregler) April 13, 2020

Disney bevestigt dat er inderdaad enkele scènes uit Splash zijn aangepast: in een scène bij het Vrijheidsbeeld is Hannahs kont een stuk vager geworden. Een oplettende Disney-kijker wijst erop dat de filmgigant niet alle billen op de streamingdienst censureert. Zo kunnen we nog altijd genieten van het achterwerk van de Hulk.