Dit Franse model gebruikt een waanzinnige methode tegen straatintimidatie

Geen video? Klik hier.

Sarah la crieuse (de schreeuwster) maakt geluiden van kalkoenen, dinosaurussen, katten, zeeleeuwen en wat al niet meer om mannen af te schrikken die haar op straat lastig vallen. Het 20-jarige model heeft net als andere vrouwen voortdurend last van mannen die haar aanspreken en om contactgegevens bedelen of anderszins vervelend doen. “Als vrouw heb je twee keuzes bij dit soort mannen. Als je ze probeert af te poeieren kunnen ze je gaan slaan, zoals me al eerder is overkomen. Als je beleefd probeert te zijn blijven ze je volgen, tot aan je voordeur toe.” Daarom bedacht ze een methode, jaag de mannen schrik aan door onvoorspelbaar gedrag, wilde bewegingen en dierlijke geluiden. Haar clips zijn een hit op TikTok met miljoenen views. In reacties zeggen andere vrouwen dat de methode ook echt werkt.