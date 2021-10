Dit is een echte mannenverslindster

Geen video? Klik hier.

Een tafereel dat na de zomer in menig achtertuin te bewonderen valt en hier vastgelegd door Antoine Deleij. Een mannetjesspin benadert omzichtig een vrouwtje waarmee hij wil paren. De vrouwelijke kruisspin die de baas in huis is, ziet dat wel zitten en samen voeren ze de geslachtsdaad uit. Maar dan? De natuurlijke functie van de man is uitgespeeld. Zijn werk zit er op omdat hij verder bij de opvoeding geen rol speelt. Hij is ook niet de kostwinner. Dan rest er maar een oplossing: hij is zelf de kost. Het vrouwtje aarzelt geen moment en wikkelt het kereltje in haar web. Om later op te eten. Een echte mannenverslindster bij wie de liefde letterlijk door de maag gaat.

