Dixie Chicks veranderen naam en komen met nieuwe protestsong

The Dixie Chicks werden ooit de nationale kop van jut in de Verenigde Staten omdat ze aan de vooravond van de Irak-oorlog zeiden dat ze zich kapot schaamden voor toenmalig president George W. Bush. Het gevolg daarvan was een lawine aan beschuldigingen dat de band anti-patriottisch was en daarmee on-Amerikaans. Het bracht de tot dan toe bloeiende carrière van The Dixie Chicks nagenoeg tot stilstaand, in 2006 brachten ze hun vooralsnog laatste album uit. Ze hebben zich echter niet gewonnen gegeven en bestaan nog steeds. Inmiddels hebben ze hun naam veranderd in The Chicks, omdat Dixie geassocieerd is met de geconfedereerde staten en daarmee met racisme.

Onder hun nieuwe naam, hebben ze nu ook een nieuw nummer uitgebracht. En hoewel de vorige protestactie The Chicks bijna de das omdeed, slaan ze nu nog harder terug. Van wapengeweld, tot klimaatverandering, politiegeweld en institutioneel racisme, een reeks aan politieke misstanden komt aan bod in protestsong “March”. Daarnaast vragen The Chicks zich af wat er eigenlijk plaatsvond in Helsinki waar Trump en Poetin elkaar in 2018 achter gesloten deuren ontmoetten. Aan het einde van de bijbehorende clip komen alle semi-recente namen van slachtoffers racistisch politiegeweld in beeld