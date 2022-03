Dolf Jansen rekent af met Poetins helpers: ‘Fuck you’

Druktemaker Dolf Jansen is onder de indruk van de moed van de Oekraïners, vertelt hij bij De Nieuws BV. “Ik zag de troepen van oorlogsmisdadigers Poetin en Lavrov Cherson binnenrijden. Een man op de parkeerplaats waar de tanks zich verzamelden, bleef staan en zwaaide met de vlag van zijn land. Dat is wat dapper is, dat is weten dat je aan de goede kant staat en dat geen tank of bom dat ooit kan veranderen. Dat is een wapperende vlag, en daarmee een middelvinger van ongekende omvang naar het Kremlin en de oligarchen, en de populisten en de dansleraar in dit land, en de zogenaamde journalist van het landelijke ochtendblad, en de omroep waarvan ik al voor ze begonnen hoopte dat ze ongehoord zouden blijven, en naar de juristen en fiscalisten en consultants die nog in vergadering zijn over hoe ze met hun Russische klanten zullen omgaan. Fuck you!”