Door de relschoppers durft niemand meer na 21 uur de straat op

Druktemaker Ellen Deckwitz behandelt in haar column de avondklokrelschoppers. “Het is bizarre is deze kruisridders van het eigen gelijk de overheid feitelijk helpen in het handhaven van de avondklok”, concludeert ze. “Want niemand die na dit weekend nog na negen uur de straat op durft. Straks denken ze nog dat je een scooter bent en word je in de fik gestoken. Straks denken ze nog dat je een spoedeisende hulp bent en word je met stenen bekogeld. Dankzij alle relschoppers is er nu een extra reden om binnen te blijven. Ik hoor Rutte en Grapperhaus al schaterend in hun handen wrijven.”