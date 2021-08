Dorp ‘waarschuwt’ stedelingen voor kraaiende hanen en kerkklokken

Toeristen worden in Ribadesella met posters gewaarschuwd voor de ongemakken van het platteland. Op een affiche worden de lokale bronnen van overlast opgesomd: kerkklokken, kraaiende hanen, tractoren en loslopend vee.

De posters zijn een reactie op de soms opmerkelijke klachten van bezoekers aan het Spaanse dorp. Zo klagen toeristen over koeienpoep en balkende ezels.

“Vorige week was er een mevrouw die ons drie of vier keer belde vanwege het gekraai van een haan, waardoor ze om 5 uur wakker werd”, aldus burgemeester Ramón Canal. “Ze vond dat we iets moesten doen.” Dat advies heeft de gemeente nu ter harte genomen.