Duitse artsen krijgen gratis vakantie op Grieks eiland als dank voor bestrijding corona

Op het Griekse eiland Kos is maandag een vlucht met 170 Duitse artsen geland die een gratis verblijf op het eiland krijgen aangeboden. De groep werd verwelkomd door de Griekse minister van Toerisme. Vanaf 1 juli zijn toeristen weer welkom op Griekse vluchthavens. Het land is sterk afhankelijk van de toeristenstroom die door de coronacrisis is opgedroogd.

Kos is het eiland van Hippocrates, de grondlegger van de geneeskunde. De vakanties zijn een geschenk van de Brits-Duitse reisgigant TUI die met deze symbolische actie “dankbaarheid wil betuigen voor hun inzet in de strijd tegen het coronavirus in Duitsland”, schrijft de Greek Reporter.

