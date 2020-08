Duitse cabaretier legt corona-ontkenners uit wat vrijheid is

De Duitse cabaretier Florian Schroeder sprak afgelopen weekend honderden corona-ontkenners in Stuttgart toe. De komiek introduceerde zichzelf als iemand die afkomstig is ‘uit de mainstream’. Dat had de organisatoren van de demonstratie er niet van weerhouden om hem uit te nodigen, want de cabaretier staat erom bekend dat hij er niet voor terugdeinst om op televisie de waarheid te vertellen. Ook de demonstranten kregen van Schroeder de waarheid te horen.

Puntsgewijs rekende hij tijdens zijn speech af met alle onzin waarin corona-ontkenners geloven. Leven we in een coronadictatuur, wilde Schroeder van het publiek weten. “Jaaaaa”, klonk het. “Als we echt in een dictatuur leefden, dan zouden jullie je hier niet durven te verzamelen, dan zouden jullie hier niet durven te staan en dan zou ik hier niet durven spreken”, antwoordde de komiek, die zijn gehoor er ook nog even op wees dat die vermaledijde mainstream media wel degelijk uiterst kritisch berichten over de wijze waarop de autoriteiten de coronacrisis aanpakken.

“Hebben we meer vrijheid van meningsuiting nodig? Willen jullie de totale vrijheid van meningsuiting” vroeg Schroeder vervolgens. Toen de toeschouwers opnieuw bevestigend antwoordden, besloot de cabaretier het publiek met zijn mening te confronteren. “Ik ben van mening dat corona een zeer gevaarlijke, besmettelijke ziekte is, en ik ben ervan overtuigd dat het dragen van maskers en afstand houden het belangrijkste en beste is wat we deze dagen kunnen doen.”