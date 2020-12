Duitse politie onderzoekt verdwijning metershoge mysterieuze fallus

Polizei ermittelt – Wo ist der Holzpenis? https://t.co/FDsXTM6ViG #Muenchen Nachrichten — BILD München (@BILD_Muenchen) November 30, 2020

De Duitse politie is een onderzoek gestart naar de verdwijning van een twee meter hoge houten fallus op een Zuid-Beierse berg. Het bouwwerk verscheen daar enkele jaren geleden zonder ook maar enige uitleg. Sindsdien groeide het uit tot een toeristische trekpleister. Wie het bouwwerk neerzette, is nooit opgehelderd.

Dit weekend bleek de fallus plots verdwenen. Op de grond lag slechts nog een berg zaagsel, verder was de flinke fluit in geen velden of wegen nog te bekennen. Wandelaars op de Grünten-alp moeten het voortaan zonder de trekpleister stellen, die de afgelopen weken al meermaals omver was gestoten om vervolgens weer rechtop gezet te worden. Niet lang geleden vernoemde een lokale brouwer er nog een ‘pittig, natuurlijk rood’ biertje naar.

Mensen uit de omgeving vermoeden dat het bouwsel ooit bedoeld is geweest als grap, een uit de hand gelopen verjaardagscadeau. De familie van de ontvanger zou geen prijs hebben gesteld op een manshoge penis, waarna het 200 kilo wegende gevaarte de berg op is gesleept en daar achtergelaten. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de politie weliswaar onderzoek doet naar de verdwijning, maar dat niet zeker is of er wel sprake is van een misdaad, aangezien de eigenaar onbekend is.

De Beierse fallus is niet de enige onorthodoxe pilaar die de afgelopen dagen in het nieuws is. Vorige week bleek dat in een onbewoond gebied in de Amerikaanse staat Utah een drie meter hoge glanzende obelisk in de grond stond. Ook daar is niet bekend hoe het er kwam en wie (of wat) het er neerzette. Zo plotseling als het object er leek te zijn gekomen, verdween het ook weer. Tegelijkertijd werd een soortgelijke obelisk als in Utah aangetroffen op een heuvel in Roemenië. Ook hier lijkt niemand te weten wat het is en waar het vandaan komt.