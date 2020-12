Duitse reclame misschien wel de mooiste kerstfilm van het jaar

Een Duitse reclamespot voor de van oorsprong Nederlandse postorder-apotheek Doc Morris gaat viral en is door velen inmiddels bestempeld als de mooiste kerstfilm van dit jaar. In het ruim twee minuten durende filmpje is een oudere man te zien die op een ochtend wakker wordt en uit het raam kijkt, waarna hij besluit in zijn schuurtje een oude kettlebell onder het stof vandaan te halen om ermee te gaan trainen. Tot groot ongeloof en zelfs hoon van zijn buren die de breekbaar ogende man elke ochtend opnieuw aan de slag zien gaan. Ook zijn eigen dochter ziet het met een bezorgde blik aan. Tot de man zijn familie bezoekt met kerst en duidelijk wordt waar hij al die tijd mee bezig was.

Doc Morris is weliswaar in Nederland gevestigd en opgericht door een Nederlander, maar opereert voornamelijk in Duitsland. Door zich in Nederland te vestigen, net over de Duitse grens, kon het tot 2003 in Duitsland geldende verbod op postorderverkoop van geneesmiddelen worden omzeild. Inmiddels is ruim 90 procent van de aandelen van Doc Morris in handen van de Duitse farmaceut Celesio.

