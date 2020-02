Duitse vluchtelingen in Hongarije bezorgd over chemtrails

De main stream media hebben het wel altijd over Idlib, maar in Duitsland is het pas echt gevaarlijk, vertellen deze Duitse vluchtelingen die in Hongarije onderdak hebben gekregen (zet de ondertiteling aan). Ze zijn hun eigen land ontvlucht omdat ze zich daar niet meer veilig voelen vanwege alle vluchtelingen. En de vrijheid van meningsuiting in hun moederland stelt ook niks meer voor: je mag tegenwoordig niets meer zeggen. Nee, dan is het beter onder Viktor Orbán. Die doet tenminste wat tegen Soros, die ervoor zorgt dat Duitsland binnen een paar jaar net zo islamitisch zal worden als Afghanistan.

Het enige probleem waar ze in Hongarije tegenaan lopen, zijn al die chemtrails. Toen ze zich in het land vestigden, waren die er nog niet. Maar toen Orbán weigerde om het migratiepact te tekenen, barstte de ellende alsnog los.

Het is moeilijk om geen medelijden te krijgen met deze Duitsers die van huis en haard verdreven zijn. Maar opeens is er dan toch dat kritische stemmetje in je hoofd dat vraagt: zijn het eigenlijk wel echte vluchtelingen? Of misschien toch economische gelukszoekers die in Duitsland niet kunnen rondkomen van hun pensioen?