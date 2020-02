Duiven met vastgelijmde MAGA-hoedjes gespot in Las Vegas

Duiven met kleine ‘Make American Great Again’-hoedjes aan hun kop gelijmd, werden deze week in Las Vegas vrijgelaten door een groep genaamd P.U.T.I.N. (Pigeons United To Interfere Now). 25 duiven werden losgelaten, waarvan 24 MAGA-hoedjes droegen en één duif werd voorzien van een Trump-pruikje. In een e-mail aan NBC News, claimt de groep verantwoordelijk te zijn voor de walgelijke stunt. De actie van de dierenbeulen is bedoeld als een statement van ‘loyaliteit en steun’ aan Trump. Het is tevens een dikke vinger naar de Democratische voorverkiezingen die zaterdag in Nevada worden gehouden.