Duur seksavondje in het gemeentehuis

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Het was een zwoele zomeravond, augustus 2020, toen drie gemeenteambtenaren en een gast betrapt werden op het hebben van seks in het gemeentehuis van de gemeente Zuidplas. Onder werktijd dachten ze onopvallend een spannend feestje te kunnen vieren. “Daar komt nooit iemand achter”, moeten de mannen tegen de vrouwen hebben gehijgd.

Alleen waren ze, in alle opwinding, vergeten dat alles live te zien was vanaf het parkeerterrein. Uiteraard stonden daar een aantal hangjongeren, waar moet je anders heen in de gemeente Zuidplas? En uiteraard waren die jongeren met hun telefoon in de weer. Die zagen door de ramen een scala aan standjes voorbij komen. En uiteraard stond de hele gebeurtenis meteen op internet.

De deelnemers van het intieme seks-feestje waren, tegen wil en dank, meteen bekend bij insiders. Dus inpakken en wegwezen -ontslag op staande voet- zou je denken. Maar dat was buiten loco-burgemeester Jan Verbeek gerekend. “De onderste steen moet boven!”, waren zijn daadkrachtige woorden en hij schakelde een peperduur recherchebureau in om te onderzoeken wat er nou precies gebeurd was die avond. Prijskaartje: 26.000 euro. “Een belachelijk groot bedrag” aldus SP-raadslid Serena Roodenburg in de podcast Weggegooid Geld.

Om die onderste steen boven te krijgen was niet veel fantasie nodig. De daders waren bekend en wat ze aan het doen waren was uitstekend in beeld gebracht door de cineasten op het parkeerterrein. Het duurde daarom ook niet lang voor de betreffende ambtenaren zélf ontslag namen.

In de podcast ‘Weggegooid Geld’ een reconstructie van die opwindende zomeravond in de gemeente Zuidplas.