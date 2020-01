DWDD SPECIAL: joodse verzetsvrouw Selma van de Perre

De uitzending van De Wereld Draait Door op dinsdag staat volledig in het teken van één bewonderenswaardige dame. De Joodse verzetsvrouw Selma van de Perre (97) belandde in 1944 in kamp Ravensbrück. Haar boek ‘Mijn naam is Selma’ is net uit en dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.

In haar boek schrijft ze over hoe ze als jonge vrouw van twintig in het verzet terechtkwam, gearresteerd werd en vervolgens in het beruchte Ravensbrück vlakbij Berlijn terechtkwam, een concentratiekamp voor vrouwen. In augustus 1945 keerde ze wonder boven wonder via Zweden terug naar Nederland. Haar vader, moeder, zusje Clara en de rest van haar familie overleefden de oorlog niet. Kijkers zijn lovend over de bijzondere uitzending en laten via Twitter weten vol ontroering te hebben gekeken.

Vanaf 28 maart is Selma ook te zien in de 6-delige documentaireserie ‘In de voetsporen van de bevrijding’ met Philip Freriks op NPO 2.

Bekijk hier de hele uitzending.