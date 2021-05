In 1996 debatteerde een jonge Sigrid Kaag in Buitenhof met de orthodox-joodse schrijfster en journaliste Wiesje de Lange. Beiden wonen op dat moment in Jeruzalem, op drie kilometer afstand van elkaar maar ze lijken van verschillende planeten te komen. Het was een jaar nadat de Israëlische premier Yitzhak Rabin werd vermoord door een ultrarechtse joodse extremist om de vrede met Palestijnen te saboteren. De rechtse Benjamin Netanyahu begon aan zijn opmars, tot schrik van linkse Israëliërs die zich afvroegen hoe het dan ooit nog vrede zou kunnen worden.

De activiste De Lange, die tegenstander is van het vredesakkoord met de Palestijnen, interrumpeert Kaag zo vaak en fel dat Paul Witteman verzucht “ziet u wat er gebeurt?” De Lange, die als joods kindje in Gelderland ondergedoken zat tijdens de Tweede Wereldoorlog en opgroeide in orthodox-protestantse kringen, baseerde haar politieke visie op bijbelse teksten. Ze meent bijvoorbeeld dat alleen de komst van een goddelijke messias een oplossing kan bieden. De journaliste emigreerde in 1964 op 26-jarige leeftijd naar Israël en was actief in uiterst rechtse kringen. Begin deze eeuw voerde ze bijvoorbeeld ook actie tegen de Gay Pride Parade in Jeruzalem. Ze overleed in 2013.