Een lege parkeergarage van 20 miljoen, waar niemand om vroeg

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Eindhoven de gekste! Dat is het eerste wat ons te binnenschiet bij het zien van bovenstaande foto. Een splinternieuwe parkeergarage, net buiten het centrum van Eindhoven. Met verwarmde liften, luxe toiletten én ook plek voor 641 auto’s. Kosten: twintig miljoen euro. Het mooiste komt nog: er is altijd plek! Tot nu toe staan er gemiddeld maar 25 auto’s per dag, dat is dus bijna leeg.

Waarom is deze garage een half jaar geleden geopend? Een typisch geval van “Weggegooid Geld”? Volgens raadslid Dré Rennenberg van het Ouderen Appel wel. Hij vertelt ons dat de garage is gebouwd om de binnenstad autoluw te maken. Het idee is dat parkeerders vanaf de garage de bus naar het centrum pakken. “Maar met een klein beetje onderzoek had de gemeente kunnen weten dat automobilisten liever een paar minuten verder rijden, dan eerst te wachten op een bus”. Aldus Rennenberg, met z’n leeftijd van 84 jaar het op één na oudste raadslid van Nederland.

De verantwoordelijke wethouder Monique List, is ook niet blij met de leegstand van haar peperdure parkeergarage. Maar ze laat de moed niet zakken, die 20 miljoen is goed besteed. Want die garage is helemaal niet voor nu. Welnee, de parkeergarage is gebouwd voor de toekomst. Ja ja… Wij van Weggegooid Geld houden het voor je in de gaten.

Wil je weten wat je allemaal kunt doen in een lege parkeergarage? Luister dan naar onze podcast. Aflevering 8: ‘Niemand vroeg om een parkeergarage van 20 miljoen”. Met als bonusverhaal de perikelen rond een volautomatische parkeergarage in Den Haag.