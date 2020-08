Een ode aan de onderhoudsvrije tegeltuin

Complete betegelde voor- en achtertuinen zijn een doorn in het oog van mensen die de leefbaarheid van hun woonplaats en daarnaast de planeet in het algemeen een warm hart toedragen. Immers, tuinen vol gras en planten zorgen voor een betere afwatering waardoor na een flinke regenbui de straten niet blank komen te staan en ze zorgen voor een vruchtbare leefomgeving voor insecten die op hun beurt weer zo’n beetje het hele ecosysteem laten draaien. Daarnaast helpen bomen en planten bij de broodnodige verkoeling op warme dagen. Sterker nog, in vol betegelde stedelijke omgevingen kan de temperatuur tot wel 7 graden hoger zijn dan buiten de stad waar het groen nog wel gewoon zijn gang mag gaan.

Maar dat is allemaal leuk en aardig, al die begroeiing vergt wel een hoop onderhoud. En wie zit daar nou helemaal op te wachten? Omring je huis met tegels en grind en veel meer dan een bezem, een hogedrukspuit en heel af en toe een bladblazer heb je eigenlijk niet nodig. Het Twitter-account @Onderhoudsarmoe brengt dagelijks een ode aan deze tuinen. Een (kunst)bloemlezing:

Tip: onderstreep het unieke karakter van je onderhoudsarme tuin op subtiele wijze met een lege bak. pic.twitter.com/O79Og9thrS — Onderhoudsarmoe (@onderhoudsarmoe) August 22, 2020

Begraaf je voorouders in een onderhoudsarme tuin!

(Via anonieme tipgever) pic.twitter.com/GZ2EQ3Uuzk — Onderhoudsarmoe (@onderhoudsarmoe) August 19, 2020

Alleen sámen krijgen we het groen onder controle! pic.twitter.com/xjpyF7qwx8 — Onderhoudsarmoe (@onderhoudsarmoe) August 19, 2020

De vooruitgang hou je niet tegen! pic.twitter.com/LlG39GHREI — Onderhoudsarmoe (@onderhoudsarmoe) August 17, 2020

Tip: Ontwerp je onderhoudsarme tuin in Minecraft! pic.twitter.com/5Pqn2sMuqB — Onderhoudsarmoe (@onderhoudsarmoe) August 16, 2020

Vier de vrijheid van een onderhoudsarme tuin! pic.twitter.com/c5D6aoWxsU — Onderhoudsarmoe (@onderhoudsarmoe) August 14, 2020