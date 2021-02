‘Een taakstaf is juist de allergrootste straf in het neoliberale universum’

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker wil dat er bij geweld tegen hulpverleners altijd een gevangenisstraf wordt opgelegd. Toen Druktemaker Pieter Derks de relschoppers vorige week zag, dacht hij ook: “Zo’n Russisch weekje strafkolonie is zo gek nog niet. Je gunt al die daders twee weken gevangenis met het TL-licht 24 uur per dag aan en op de speakers non-stop de onnavolgbare toespraak die Hugo de Jonge gisteravond hield.”

Maar toch: lik-op-stuk heeft ook nadelen, weet iedereen die zich wat langer in het onderwerp heeft verdiept. “Soms is een taakstraf passender omdat een gevangenisstraf betekent dat iemand ook zijn baan kwijtraakt, in de schulden raakt, zijn huis uit moet en/of niet meer goed voor zijn kinderen kan zorgen, met meerdere slachtoffers tot gevolg”, legt Derks uit.

Dat een taakstraf geen echte straf is, is natuurlijk ook een vreemd idee. “Volgens mij is een taakstraf in het neoliberale universum juist de allergrootste straf die je kan ondergaan. Werken zonder beloning: brrrr. Niet voor niets kwam Wopke Hoekstra gisteren nog met het voorstel voor een flinke salarisverhoging voor staatsbedrijven, want die arme mensen zijn er de afgelopen jaren maar 25 procent op vooruit gegaan.”