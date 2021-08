Eerste zwarte parlementariër behaalt voor Oekraïne eerste gouden medaille op OS

In 2019 werd Zhan Beleniuk (30) in zijn land de eerste Afro-Oekraïense parlementariër uit de geschiedenis. De politicus is ook een zeer verdienstelijk worstelaar en zelfs tweevoudig wereldkampioen. Woensdag behaalde hij in Tokio de eerste gouden medaille voor zijn land. Hij versloeg in de finale zijn Hongaarse opponent. Eerder behaalde hij in Rio al zilver.

Ukrainian wrestler, Zhan Beleniuk, with some incredible dance moves after winning gold in the #Olympics wresting. (Oh, and he’s also an MP)pic.twitter.com/Vnipy6DvdU — Ollie Samuels (@OllieSamuels) August 4, 2021

Beleniuk geeft toe dat het niet altijd makkelijk is om politiek en topsport te combineren. Hij is lid van de populistische pro-Europese partij Dienaar van het Volk, die ook al de president leverde. Die laatste speelde voor zijn uitverkiezing de hoofdrol in de satirische tv-serie waar de partij naar is vernoemd.

Zhan Beleniuk (30).

Mom Ukrainian, dad Rwandan.

Zhan is the first ever African Ukrainian member of UA Parliament.

Today, Ukraine celebrates him for 🇺🇦 first gold in Tokyo.

Talk about making history. pic.twitter.com/NfCMcP61fh — olexander scherba (@olex_scherba) August 4, 2021

Beleniuk is de zoon van een Rwandese piloot en een Oekraïense kleermaakster. Hij vatte als kind het worstelen op mede vanwege zijn ervaringen met racisme.

