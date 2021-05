‘Eet een vegaburger voor de vrijheid’

Druktemaker Pieter Derks bespreekt in zijn wekelijkse column hoe ons vrijheidsbegrip verandert. Toen hij eind vorige eeuw jong was, was de oorlog nog een stuk dichterbij. “Voor mijn gevoel was alles in de wereld een reactie op die verschrikkingen. De EU, want nooit meer oorlog. Landbouwsubsidies, want nooit meer honger. En onderwijshervormingen, want nooit meer een Nederlander die fatsoenlijk Duits zal leren spreken.”

Door de jaren heen is vrijheid steeds meer voor Pieter Derks gaan betekenen. “Toen was het gewoon: vrijheid betekent geen oorlog, geen soldaten, geen racisme, geen fascisme, geen uitsluiting, geen willekeur. Goed om te herhalen, aangezien openlijk antisemitisme anno 2021 niet meer voor elke kiezer per se een afknapper is.”

“Maar er zijn ook andere dingen die onze vrijheid bedreigen. Alleen al afgelopen week las ik alarmerende berichten over hoe de zeespiegel harder stijgt dan we dachten, hoe de ontdooiende permafrost de klimaatverandering versnelt, hoe de stikstofdeken op de Veluwe de natuur daar de nek omdraait en hoe de Amazone inmiddels meer CO2 uitstoot dan opneemt. Dat lijken me ook dingen die kunnen leiden tot oorlog, ellende, willekeur en verschrikkingen die we ons misschien nog niet kunnen voorstellen. Dan kunnen we nu de principiële vrijheidsstrijder uithangen met ‘Ik mag toch potverdomme zelf wel bepalen of ik een hamburgertje eet’, uiteindelijk is een vegaburgertje eten dan misschien wel een grotere bijdrage aan de vrijheid dan een demonstratieve varkenslap.”

