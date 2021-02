Bij De Nieuws BV gaat schrijver Elfie Tromp in haar Druktemakers-column in op de schokkende onthullingen rond rock-fenomeen Marilyn Manson. De artiest, die zich presenteert als een karakter weggelopen uit een horror-film, blijkt er ook buiten de bühne schrikaanjagende gewoontes op na te houden. Elfie was als tiener fan maar ziet het nu anders.

"Zo vaak worden controversiële leiders op een troon geplaatst omdat ze 'eindelijk zeggen wat iedereen denkt', maar misschien kunnen sommige dingen beter ongezegd blijven", zegt @elfietromp op @NPORadio1. pic.twitter.com/diO1SX6AS3 — De Nieuws BV (@denieuwsbv) February 8, 2021