‘Er gaan elke dag heel veel handeltjes kapot’

Er liggen nog altijd miljoenen mondkapjes in magazijnen voor de zorg. Maar omdat de zorg wel genoeg mondkapjes heeft, zouden ze ook gewoon onder de burgers verdeeld kunnen worden. “Maar helaas, het grootste deel van de mondkapjes zal waarschijnlijk vernietigd worden”, vertelt Druktemaker Pieter Derks. “Weggeven is geen optie. Zoals Hugo de Jonge het aan de krant uitlegde: ‘Er zijn grenzen aan wat je kunt doen. Voor je het weet verstoor je de markt door gratis spullen uit te delen. Dan kunnen partijen naar de rechter stappen en met recht zeggen: mijn handeltje gaat kapot.’”

“Ik zou zeggen: heel vervelend van je handeltje. Ik ken dat gevoel. Mijn handeltje is namelijk ook kapot. Al mijn voorstellingen voor dit kalenderjaar zijn al geschrapt. Sterker nog: van de afgelopen 21 maanden heb ik er precies twee enigszins normaal kunnen werken. Dat was ook nogal marktverstorend. En er gaan op dit moment elke dag heel veel handeltjes kapot. Horecahandeltjes, concerthandeltjes, festivalhandeltjes, eenmanshandeltjes in allerlei sectoren en natuurlijk het handeltje van de familie Meiland, al hebben die het voor elkaar gekregen zonder enige hulp van de overheid helemaal zelf om zeep te helpen – in deze tijden ook een gedenkwaardige prestatie. Ik zou normaalgesproken zeggen: misschien kan de familie Meiland mondkapjes gaan verkopen, altijd goede handel. Maar ze hebben een hekel aan gezichtsbedekking, dus dat zal dan wel geen optie zijn.”