(“‘Er zitten te veel hogeropgeleiden in de Tweede Kamer’”)

Witte mannen zijn zwaar oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer. Druktemaker Pieter Derks wijst erop dat er nog iets scheef zit: “125 van de 150 Kamerleden zijn hogeropgeleid. De Kamer zit vol juristen, economen, politicologen en historici van hbo of universitair niveau. Belangrijk natuurlijk, academici, maar deze verhouding betekent dat de 25 Kamerleden zonder hbo- of universitair diploma twee derde van de Nederlanders moeten vertegenwoordigen.”

“Het is natuurlijk hartstikke handig om een paar juristen bij de hand te hebben als je wetten maakt. Sterker nog: gezien het gekluns met de avondklok zijn zelfs de 26 juristen die momenteel in de Kamer zitten nog niet genoeg. Maar er zijn ook andere dingen belangrijk in het leven.”

“Politiek gaat om keuzes maken, om idealen. Ik krijg het idee dat we langzaam verzanden in nog maar een rapport en nog maar een stuurgroep, nog maar een commissie, nog maar een advies. Omdat we al die hogeropgeleiden die we zo hebben aangemoedigd door te studeren natuurlijk wel aan het werk moeten houden. Maar niet elk probleem is theoretisch op te lossen. Een praktische benadering is net zo waardevol als een academische. En bovendien lijkt het me ook heel belangrijk dat twee derde van de Nederlanders zich vertegenwoordigd voelt, serieus genomen, gewaardeerd.”