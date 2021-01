Verscheidene Europese leiders, onder wie Mark Rutte, uiten hun zorgen over het politieke geweld in de Verenigde Staten. Zij roepen Trump op om zijn nederlaag te erkennen.

Horrible images from Washington D.C. Dear @realDonaldTrump, recognise @JoeBiden as the next president today. — Mark Rutte (@MinPres) January 6, 2021

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

I am following what is happening in #Washington with great concern. Violence is incompatible with the exercise of democratic rights and freedoms. I am confident in the strength and robustness of the institutions of the United States. #CapitolHill — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 6, 2021

Det är med stor oro som jag följer händelseutvecklingen i Washington, D.C. Det vi ser nu är ett angrepp på demokratin. President Trump och många kongressledamöter har ett stort ansvar för det som nu händer. Den demokratiska processen för att välja president måste respekteras. — SwedishPM (@SwedishPM) January 6, 2021

Shocked by the scenes in Washington, D.C. This is an unacceptable assault on democracy. A peaceful and orderly transfer of power must be ensured. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 6, 2021