Europese natuurfilm ‘Terug in het Wild’ stemt hoopvol

In de natuurdocumentaire ‘Terug in het Wild’ van BNNVARA laat Menno Bentveld zien dat de mens de schade aan de natuur kan herstellen. Dit resultaat kon alleen worden behaald dankzij de inzet van natuurbeschermers en met steun van de bevolking. In een tijdperk waarin we voortdurend worden geconfronteerd met berichten over de achteruitgang van de natuur, staan we als mens niet machteloos. Met de juiste inzet is natuurherstel een absolute mogelijkheid.

In de loop der tijd zijn er heel wat wilde dieren verdwenen door toedoen van de mens, maar wanneer wij wij echt ons best doen, keren er ook weer allerlei dieren terug. Zo laat de bruine beer zich weer regelmatig in Spanje zien, de wolf in Italië en in Nederland is de bever na 150 jaar weer helemaal terug. En dat stemt hoopvol.

De Europese natuur is beschadigd, maar kan worden hersteld! De Europese natuurdocumentaire 'Terug in het Wild' laat dat zien. In @vroegevogels spreken ze over de hoopvolle film. https://t.co/OjpyTEHMKY — NPO Radio 1 (@NPORadio1) February 16, 2020

Menno Bentveld: “Ik vind het enorm hoopvol om te zien dat werken aan onze natuur zijn vruchten afwerpt. Een prachtig voorbeeld daarvan is de bever. Ooit bejaagd en uitgestorven en nu alweer jaren een vast onderdeel van onze Nederlandse natuur. Zodra je hem ziet zwemmen besef je dat het heel bijzonder is om zulke grote zoogdieren in ons midden te hebben.”

Bekijk de hele documentaire via NPO Start.

cc-foto: screenshot ‘Terug in het Wild’