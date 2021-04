Geen video? Klik hier.

In Even tot Hier richten Niels van der Laan en Jeroen Woe zich zingend tot de Russische democrator Vladimir Poetin. Bijzonder is dat ze dat ook in het Russisch doen. Een reeks aan misstanden en misdaden komt voorbij. Zo heeft de Russische heerser de gewoonte om critici van zijn beleid een “functie elders” te geven. Door het smoren van iedere tegenstand zit Poetin nog steviger in het zadel dan die andere Europese regeringsleider die amper nog weg te denken is.