‘Extra rondje voedselbank voor de armen: volgens de VVD niet meer dan eerlijk’

Druktemaker Ellen Deckwitz fileert bij een optreden van VVD-Kamerlid Eelco Heinen. Heinen ging afgelopen vrijdag bij De Nieuws BV in gesprek met Peter Kee en Patrick Lodiers over het begrotingstekort. “Peter Kee is net als Klaas Knot, Thomas Piketty en Jezus van Nazareth voor de vermogensbelasting. Maar Eelco Heinen begon meteen te sputteren dat vermogens al veel te veel worden belast. Er volgden wat drogredenen en veralgemeniseringen, waarbij hij beweerde dat er voor spaargeld en huizen keihard is gewerkt. En laten we eerlijk zijn: dat is voor een deel natuurlijk ook zo. Prins Bernhard junior bijvoorbeeld heeft jarenlang het hemd van het lijf gezwoegd, net zoals de top van het bedrijfsleven.”

“Heinen ging voor het gemak maar even niet in op alle kortingen voor de ultrarijken, en het heerlijke belastingklimaat alhier voor bedrijven en op een gegeven moment was het wel duidelijk dat hij met de definitie van vermogen goochelde zoals een belastingconsulent met getallen. Net zolang tot er een voorstelling van zaken was waarbij vermogen louter iets van hardwerkende Nederlandse arbeiders was die het al zwaar genoeg hadden, en het dus niet meer dan eerlijk was dat de superrijken superrijk bleven en de armen nog maar even een extra rondje voedselbank moesten doen.”

“Het is doen alsof energiecrisis en inflatie geen echte problemen zijn, terwijl er dagelijks in ons land gezinnen moeten kiezen tussen eten of de verwarming. Het was woorden verbuigen, net zolang tot ze een wereld tevoorschijn toverden waarin je kon doen alsof je partij het heel goed voor heeft met alle Nederlanders en niet alleen maar een heel select clubje. Maar wanneer zoals nu het water steeds meer bevolkingsgroepen aan de lippen staat, houdt het recht praten op een zeker moment wel op.”