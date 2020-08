Factchecker ontleedt Trumps acceptatiespeech: Hij is een serieleugenaar

Donald Trump is een leugenaar. Dat was hij ver voordat hij intrede nam in het Witte Huis en hij is er als president geen moment mee opgehouden. Tijdens zijn acceptatiespeech waarin hij opnieuw de nominatie als presidentskandidaat van de Republikeinse Partij aanvaardde, bewees hij dat eens te meer. In alleen al die ene toespraak telde CNN meer dan twintig overdrijvingen, misleidingen en grove leugens. En dat staat dus nog los van wat de rest van de sprekers uitkraamden.

Trump beperkt zich met zijn leugens ook niet tot één onderwerp, hij liegt gewoon overal over: van de staat van de economie, tot zijn aanpak van de coronacrisis, tot rivaal Joe Biden. Het maakt daarbij ook niet uit of Trump wel of niet van het script afwijkt, zowel zijn geschreven teksten als zijn improvisaties stonden bol van de onwaarheden. CNN-factchecker Daniel Dale zet ze op een rij:

