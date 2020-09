Famke Louise doet weer mee, laat zich bijpraten door Diederik Gommers

Famke Louise is ingegaan op de uitnodiging van Diederik Gommers om door te praten over de coronacrisis. Uit een foto die de zangeres op Instagram deelt, blijkt dat ze woensdag is langsgegaan bij de ic-specialist.

Famke Louise deelde vorig week, net als verscheidene andere influencers die zich hadden laten beïnvloeden door corona-ontkenner Willem Engel, een video met de oproep om niet meer mee te doen aan de coronamaatregelen. Daags nadat ze bij Jinek in debat was gegaan met Gommers haalde ze haar video weer weg.

“Ik ga even een stap achteruit doen, reflecteren en op zoek naar een bijzonder, inspirerend iemand die gespecialiseerd is in pandemieën om mij te educaten over deze situatie”, schreef ze toen. Die persoon lijkt ze nu te hebben gevonden in Gommers.