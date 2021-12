‘Fans Max Verstappen zetten ons land wereldwijd voor lul’

In wat voor land leven wij, vraagt Druktemaker Marcel van Roosmalen zich af in De Nieuws BV. “De wereldtitel van Max Verstappen had een lichtpuntje moeten zijn, maar legde juist alles bloot wat hier mis is. Op de tribunes in Abu Dhabi zat alles wat we liever kwijt dan rijk zijn. Mannen in een midlife-crisis in oranje T-shirts met rood-wit-blauwe vlaggetjes die schijt hebben aan coronaregels en ons land wereldwijd voor lul zetten. Wat wij de wereld hebben laten zien, was verschrikkelijk. In andere landen zijn ze hier heel erg van geschrokken. De golfstaten willen niet dat wij ooit nog over mensenrechten beginnen.”

“En dan de politiek. Je ziet alleen maar onvermogen, maar als er een Nederlander wereldkampioen wordt, vinden ze allemaal hetzelfde. Rob Jetten van D66, van wie de gewone mensen niet meer met een vliegtuig mogen, vindt de Formule 1 opeens geweldig. Mark Rutte had genoten van die laatste ronde op zijn laptop tijdens een vergadering. En Lilianne Ploumen van de Partij van de Arbeid begon er Limburgs van te praten, want Max is typisch Limburg en Limburg was hier na de watersnoodramp heel erg aan toe. Hoezo? Max Verstappen verliet die provincie meteen toen hij leerde sturen. We leven in een land dat er niet in slaagt om 5.000 vluchtelingen te huisvesten, maar waar het ondanks een pandemie wel lukt om 5.000 proleten naar Abu Dhabi te sturen. Waarom hebben we ze niet geruild?”