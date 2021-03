Farid fakking Azarkan reageert op Lubach: ‘Ik was een beetje ziekjes man’

Net als Geert Wilders zegde Farid Azarkan op het laatste moment af voor een interview bij Nieuwsuur. Arjen Lubach maakte in het nummer ‘Ga niet naar Nieuwsuur’ de kachel aan met Azarkans angst voor het actualiteitenprogramma. De DENK-leider is zo sportief om nu met een eigen rap te reageren: “Hey Lubach, hier ben ik dan. Farid fakking Azarkan. Tuurlijk was ik niet echt bang. Ik was een beetje ziekjes man.”