Sanna Marin, de 35-jarige sociaaldemocratische premier van Finland, ging voor het modemagazine Trendi op de foto in een stijlvolle zwarte blazer die de toorn wekte van conservatieve geesten. Zij menen dat de outfit ongeschikt was voor haar functie omdat deze haar decolleté toont.

De afkeurende commentaren riepen onmiddellijk een tegenactie op met de hashtag #imwithsanna waarop vrouwen ook hun decolleté tonen.

De outfit van Marin, verzorgd door een feministische stylist, was welbewust gekozen omdat het begeleidende artikel juist handelde over de rol van een premier. De politica legt er in uit dat ze zich ervan bewust is dat het voorkomen van een vrouw altijd onderwerp van debat is en dat ze er daarom normaal gesproken op let er altijd hetzelfde uit te zien.

Mannen kennen meer vrijheden om hun lichaam te tonen. Zo is er een beroemde historische foto van een Finse president die naakt op een paard zit. Eerder was er een premier die hardloopfanaat was en voortdurend opdook in allerlei strakke outfits, zonder dat daar moeilijk over gedaan werd.

Sanna Marin is de jongste premier die Finland ooit gekend heeft. Ze geniet grote populariteit en haar aanpak van de coronacrisis wordt in binnen- en buitenland geprezen.