Politieagenten in de Belgische stad Gent zijn het ongemak van de wegwerpmondkapjes zat en stappen over op de fleeky. Het is een elastische sjaal met ingebouwd filter, ontwikkeld in samenwerking met wielerploegleider Laurenzo Lapage. Fleeky, een Engelstalige term die uitmuntend betekent maar ook verwijst naar flik, een synoniem voor politieagent. In de sjaal kunnen filters gestopt worden.

Het is de bedoeling dat de fleeky permanent aan het uniform van de politie in Gent wordt toegevoegd, ook als de coronacrisis voorbij is.

