Franse voetbalsters spelen zonder shorts uit protest tegen seksisme

Spelers van het CPB Bréquigny meidenteam in Rennes trainden zondag zonder shorts en sokken. Niet omdat ze graag uit de kleren gaan maar uit protest tegen het feit dat ze geen sportkleding krijgen. Terwijl de jongensspelers een standaarduitrusting ontvangen met shirt, shorts en sokken moeten de meiden het doen met alleen een trui van de Franse voetbalbond. Dus besloten ze het, ondanks de kou, zondag alleen daarbij te laten. Ze konden dat ook doen omdat de shirts veel te lang zijn en de afmetingen hebben van een korte jurk. De sportkleding van de bond is namelijk alleen voor mannen gemaakt.

En clin d'œil à la journée du 8 mars, les joueuses du CPB Rennes se sont entraînées, ce dimanche 7 mars 2021, avec leur seul maillot de Coupe de France, pour dénoncer les inégalités dans le foot

Het is niet de enige sekse-discriminatie waar de meiden, die op hoog niveau spelen, te maken krijgen. De voetbalbond heeft hun competitie stilgelegd met verwijzing naar de pandemie. De jongens daarentegen mogen nog wel wedstrijden spelen. Ook wordt er amper in hun team geïnvesteerd, in tegenstelling tot de mannenteams.

“Onze voorzitter Jean-Marc Drouin is de eerste die opmerkte dat de jongens een betere uitrusting hebben en overduidelijk beter ondersteund worden. Hij staat achter ons en doet veel om het vrouwenvoetbal een plaats te geven ”, verklaart teamlid Manon Eluère tegen Ouest France.

Foto: Pauline Herviaux / CPB Bréquigny