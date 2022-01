‘Fuck jullie Thuisbezorgd, jullie zijn alleen bezorgd om de eigen kluis’

Druktemaker Ellen Deckwitz las dit weekend over de koerier bij Thuisbezorgd die werd ontslagen omdat hij over de slechte arbeidsomstandigheden bij het bedrijf had geschreven. “Bezorgers zijn niet alleen onderbetaald en overbelast, maar ook nog veroordeeld tot rijwillen van de zaak, waarbij van een deel de verlichting en de remmen niet werken, wat een term als ‘flitsbezorger’ een behoorlijk morbide bijsmaak geeft”, vertelt ze bij De Nieuws BV.

Leidinggevenden laten alleen wat van zich horen als er niet snel genoeg wordt bezorgd. “Het boeit hen niet als er wegonderbrekingen, dobermann pinschers of klanten zijn die hun bel niet horen. Het gaat hen om winst ten koste van veilige arbeidsomstandigheden. En zo blijven ze per app de bezorger guilt trippen. Dus fuck jullie Thuisbezorgd, het enige waar jullie bezorgd om zijn is de eigen kluis.”