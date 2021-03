Volgens Druktemaker Pieter Derks is het beter als er geen kabinet-Rutte-4 komt. “Mark Rutte is een gekozen volksvertegenwoordiger. Hij stond bovenaan de lijst, hij kreeg bijna 2 miljoen stemmen. Het zou toch een schande zijn om die man weg te promoveren naar een functie elders, zoals ze ook met Omtzigt geprobeerd hebben?”

“Hij is al tien jaar premier geweest, en we hebben allemaal gezien hoe ongelukkig hij in die functie was. Hij vergat de simpelste dingen, zoals de Kamer netjes informeren. Hij raakte dingen kwijt, zoals bonnetjes van deals of belangrijke memo’s van de Belastingdienst. Hij durfde op geen enkele vraag gewoon antwoord te geven. Dat moeten we hem en onszelf niet nog een keer willen aandoen. Geen functie elders voor volksvertegenwoordiger Rutte. Ze bellen maar iemand anders.”