Lucas Camps heeft een korte sfeerimpressie gemaakt van het leven tijdens de lockdown toen de straten in de hoofdstad verlaten waren. Met een dromerig lied ter begeleiding en Jax, de enige hond die zich nog op straat vertoonde. Totdat de stad weer tot leven kwam.

De clip die is gemaakt met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst is online een hit. “Meesterwerkje! Werkelijk prachtig document voor later, als we dit weer vergeten zijn,” luidt een van de reacties. Camps stelt met de film dat volledig teruggaan naar het oude normaal niet wenselijk is. In een verklaring zet hij:

Naast de dromerige sfeer van de verlaten straten, wilden we de film vertrouwen uit laten stralen. Vandaar ook deze mooie hond, want voor veel mensen staat een hond voor vertrouwen. Bovendien maken we op het einde van de film de overgang naar het nu: de wereld gaat weer open. Maar in de beelden van de wereld nu, laten we Amsterdam zien zoals we dat graag zouden zien. Voetgangers, fietsers, gezelligheid. En niet terug naar de gehaastheid van voor de lockdown.

