Geert Mak waarschuwt voor gevaar PVV bij herdenking Februaristaking

'De wolf staat voor ons' Geert Mak bij de #februaristaking : 'Nee we hebben niet meer te maken met het fascisme van de vorige eeuw, maar wel met de 21e eeuwse varianten van hetzelfde fenomeen.' pic.twitter.com/QRJfREbPS7 — Martijn de Koning (@Martijn5155) February 25, 2021

Geert Mak heeft donderdag in een toespraak bij de herdenking van de Februaristaking gewaarschuwd voor rechts-radicale partijen. “De wolf staat Forum… voor ons als een politieke partij die ernaar streeft het land te zuiveren van een bepaalde bevolkingsgroep, in de peilingen als tweede uit de bus komt”, sprak de schrijver. Onder de toehoorders van Mak bevond zich ook PVV’er Martin Bosma, ondervoorzitter van de Tweede Kamer.

Het is donderdag 80 jaar geleden dat communisten Amsterdamse arbeiders opriepen om het werk neer te leggen uit protest tegen de eerste razzia’s in Nederland. Die vonden in het weekend van 22 en 23 februari 1941 plaats. De staking breidde zich al snel uit naar andere delen van Nederland. Het was het eerste grootschalige protest in een door de nazi’s bezet land tegen de behandeling van de joden.