Normaliter leven ze op de rotsen van het Great Orme Country Park, maar nu de straten van Llandudno in Wales zijn uitgestorven, bewegen de berggeiten zich in alle vrijheid door de kustplaats. De kasjmiergeit komt van nature voor in China. De geiten die nu in Wales rondlopen zijn de afstammelingen van een kudde die ooit door koningin Victoria cadeau gedaan werd aan een lokale edele, baron Mostyn.