Geniaal genitaal coronamasker tegen opdringerige types

Op het mondkapje van de Amerikaanse Mindy Vincent staan piemels. Dat levert in het puriteinse Amerika de nodige opmerkingen op wanneer Vincent een winkel binnenstapt, waarop haar antwoord luidt: ‘Dit is hoe ik kan merken dat je te dichtbij me staat, ga naar achteren’.

Het was geen bewuste actie, een penismasker kopen. Maar Mindy Vincent staat aan het hoofd van de Utah Harm Reduction Coalition (UHRC), een non-profit organisatie die zich onder meer met verslaafdenzorg bezighoudt, bijvoorbeeld door het leveren van schone naalden en het testen op ziektes als hiv en hepatitis. Omdat het voor medewerkers van de UHRC ook in tijden van corona ondoenlijk is om de deuren te sluiten en geen zorg te verlenen, ging Vincent op zoek naar mondkapjes. Het bedrijf dat het snelst mondkapjes kon leveren zat in China en het duurde een maand voor de kapjes arriveerden. Pas toen zag Vincent dat de maskers een piemelprint hadden.

De Facebook-post die Vincent met het masker op plaatste ging viral en ontzettend veel mensen wilden weten waar ze het masker konden krijgen. De leverancier van het piemelmasker levert echter niet meer en dus heeft Mindy Vincent het plan opgevat ze zelf maar te maken en mensen uit te leggen hoe ze het zelf kunnen doen. Het project heeft ook een naam: #projectpenismask