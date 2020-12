Gezin uit vliegtuig gezet omdat 2-jarige dochter mondkapje niet opzette

Dat sommige bedrijven wel heel ver gaan in hun interpretatie van de coronamaatregelen, werd dit weekend duidelijk in Denver, Colorado. Daar werd een gezin van een binnenlandse vlucht van United Airlines gehaald, omdat hun 2-jarige dochtertje tegenstribbelde bij het dragen van een mondkapje. Het niet dragen van gezichtsbescherming is tegen de regels van de luchtvaartmaatschappij, hoewel het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie luidt dat kinderen onder de 5 die niet hoeven te dragen.

De moeder van het meisje, Eliz Orban, plaatste direct na het gebeuren een een filmpje op sociale media. Daarin vertelt ze hoe het vliegtuig dat de gate al had verlaten, weer rechtsomkeert maakte zodat het stel van boord gehaald kon worden. Ook deelde ze videobeelden waarop te zien is hoe het stel probeert om het meisje een mondkapje op te doen, terwijl die haar handen voor haar mond doet en haar gezicht verstopt. Later is te zien hoe het cabinepersoneel de ouders vertelt dat ze alle gelegenheid hebben gekregen om mee te werken, maar dat ze nu het vliegtuig moeten verlaten.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

