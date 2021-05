Giechelen om Willem-Alexanders grootkruis voor Maxima

Druktemaker Pieter Derks krijgt het beeld van Maxima “die keurig in de houding staat om het grootkruis van Willem-Alexander in ontvangst te nemen” niet meer uit zijn hoofd. “Voor wie om dat zinnetje moet giechelen, dat is dus geen metafoor maar gewoon letterlijk wat er afgelopen maandag is gebeurd.” Ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag ontving de koningin de onderscheiding van haar man.

“Het koninklijk huis kost volgens officiële cijfers ruim 45 miljoen euro per jaar. Dat vond ik altijd belachelijk veel geld, maar nu ik zo gelachen heb en nu ik weet dat Hugo de Jonge in een jaar het honderdvoudige bedrag zonder bonnetjes uitgeeft aan ongebruikte mondkapjes en prettesten, vind ik het ineens een koopje. Mijn enige eis is wel: veel meer grootkruizen. Om te beginnen eerst maar eens een groot kruis door de begroting van het Ministerie van VWS.”

