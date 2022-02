Gouda’s Glorie, de gemeente sloopt een kerk vanwege klagende buren

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Sommige gemeenten maken het de burger heel moeilijk. Neem Gouda bijvoorbeeld, daar stond in het centrum de Gereformeerde Turfmarktkerk jaren leeg. Veel projectontwikkelaars hadden er hun tanden al op stukgebeten. Totdat de buurman van de kerk, Khalid Boutachekourt, het gebouw kocht. Hij was van plan er een congrescentrum met wat appartementen in te bouwen. Maar buurtbewoners zaten daar totaal niet op te wachten.

Stond die kerk niet acuut op instorten? Zijn die grote scheuren in de muur niet levensgevaarlijk? Ze alarmeerden de gemeente die direct actie ondernam: de kerk moest meteen gesloopt worden. Het gebouw werd tijdelijk uit handen van de eigenaar genomen en voor een bedrag van ruim 530.000 euro vernietigd. Niet dat gemeente er ook maar een cent aan hoefde uit te geven, de rekening ging naar de eigenaar van de kerk, Khalid Boutachekourt.

Maar Boutachekourt stapte naar de rechter en die oordeelde dat de kerk onterecht was gesloopt. Van instortingsgevaar was geen enkele sprake geweest. De kosten van de sloop gingen terug naar de gemeente en ze moesten een Boutachekourt een fikse schadevergoeding uitkeren.

Hoeveel gemeenschapsgeld Gouda hiermee over de balk heeft gegooid, kun je horen in de nieuwste aflevering van de podcast ‘Weggegooid Geld’.

Foto: op deze plek stond ooit de Turfmarktkerk