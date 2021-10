Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Greta Thunberg verraste de bezoekers van Climate Live in Stockholm met een onverwacht optreden. Om de deelnemende artiesten te bedanken voor hun medewerking zong de wereldberoemde klimaatactivist de jaren-tachtig-hit ‘Never gonna give you up’ van Rick Astley. Hoewel Thunberg misschien niet de meest toonvaste zangeres is, ging het publiek uit zijn dak.