Greta Thunberg trolt driftkikker Donald Trump

Greta Thunberg heeft Donald Trump met gelijke munt terugbetaald. Ze kopieerde een uitspraak van Trump gericht aan haar en stuurde het bericht terug na een zoveelste woedeaanval van de president op Twitter. Het werd al snel tienduizenden keren gedeeld en leverde bijna anderhalf miljoen likes op.

Bijna een jaar geleden reageerde Donald Trump (74) de benoeming van Greta Thunberg (17) tot persoon van het jaar door magazine Time. De jongste persoon die ooit die titel mocht dragen. Tegen het zere been van Trump wiens klimaatbeleid – of het gebrek daaraan – een van de redenen is voor de protesten van Thunberg. ‘Zo belachelijk. Greta moet aan haar woedeprobleem werken en ouderwets met een vriendin naar de film gaan. Chill Greta, Chill’, schreef Trump op Twitter.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Trump is al dagenlang een tirade aan het afsteken richting de Democraten die volgens hem frauderen met stemmen. Een leugen. Thunberg kon het dan ook niet laten door boven een van de woedende berichten van Trump zijn exacte woorden te gebruiken:

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Overigens is inmiddels week 116 van de schoolstakingen van Thunberg ingegaan. Vanwege de coronapandemie en de maatregelen ertegen, voert Thunberg haar actie momenteel online in plaats van op straat en roept haar medestakers op hetzelfde te blijven doen.