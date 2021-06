Griekse politie vindt gestolen Picasso… en laat hem vallen

De Griekse politie heeft gestolen kunst teruggevonden van Picasso en Mondriaan. De werken werden in 2012 uit de Nationale Kunstgalerij in Athene gestolen. Dinsdag werden de schilderijen voor het eerst sinds de beruchte diefstal weer getoond, maar dat verliep niet helemaal als gepland.

Het gaat om twee schilderijen, Molen van de Nederlandse kunstschilder Piet Mondriaan en Vrouwenhoofd van zijn Spaanse collega Pablo Picasso. Negen jaar geleden wist een dief in te breken in het museum en er met de kostbare schilderijen vandoor te gaan. Ook nam hij nog een schets van de Italiaanse kunstenaar Moncalvo mee. Een tweede schilderij van Mondriaan die eigenlijk ook was buitgemaakt, liet de dief tijdens zijn ontsnapping vallen.

Het schilderij van Picasso viel ook, maar niet uit de handen van de inbreker. Bij het tonen van de hervonden schilderijen aan de pers, was de Griekse politie iets minder voorzichtig dan de curatoren van het museum waarschijnlijk graag hadden gewild. Het uit 1939 stammende schilderij van Picasso, geschatte waarde zo’n 16,5 miljoen euro, werd op een richel geplaatst, waar het direct weer vanaf viel.

Greek police recovered a stolen Picasso painting and dropped it while revealing it to the media https://t.co/DWtpwImJQm pic.twitter.com/ORrVEdMJu1 — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) June 29, 2021

De dief zelf, een 49-jarige Griek, is ook aangehouden. Die had de schilderijen verstopt in een ravijn 50 kilometer buiten Athene. Hij wekte de aandacht van de autoriteiten toen hij de werken probeerde te slijten aan Nederlandse kunsthandelaren. Helaas voor hem waren de schilderijen onverkoopbaar op de zwarte markt. Op de vraag waarom hij juist deze schilderijen had gestolen, had hij een simpel antwoord: het waren de eerste werken die hij op zijn strooptocht in het museum tegenkwam.